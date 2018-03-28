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Ким Чен Ын заявил о готовности ядерного разоружения Северной Кореи
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын сообщил, что готов провести ядерное разоружение государства, только в том случае, если США и Южная Корея создадут для этого все необходимые условия, передает Голос UA.
Об этом северокорейский лидер заявил в Пекине, во время встречи с китайским главой Си Цзиньпином.
Он добавил, что проблема денуклеаризации Корейского полуострова состоит в том, что Южная Корея и американские союзники не могут создать благоприятную обстановку для этого.
«Если США и Южная Корея положительно воспримут наши шаги к разоружению и смогут создать атмосферу стабильности и спокойствия, тогда можно будет решать данную проблему», — отметил Ким Чен Ын.
Напомним, что обострение конфликта между КНДР и США произошло после того, как Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японии. Ракета упала в Японском море.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Северная Корея, Ким Чен Ын, ядерное оружие
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