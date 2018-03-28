Ким Чен Ын заявил о готовности ядерного разоружения Северной Кореи

28.03.2018 19:20

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын сообщил, что готов провести ядерное разоружение государства, только в том случае, если США и Южная Корея создадут для этого все необходимые условия, передает Голос UA.



Об этом северокорейский лидер заявил в Пекине, во время встречи с китайским главой Си Цзиньпином.



Он добавил, что проблема денуклеаризации Корейского полуострова состоит в том, что Южная Корея и американские союзники не могут создать благоприятную обстановку для этого.



«Если США и Южная Корея положительно воспримут наши шаги к разоружению и смогут создать атмосферу стабильности и спокойствия, тогда можно будет решать данную проблему», — отметил Ким Чен Ын.



Напомним, что обострение конфликта между КНДР и США произошло после того, как Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японии. Ракета упала в Японском море.

Источник: http://zi.dn.ua