Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

«Миллион или пять»: губернатор Тулеев озвучил сумму компенсации пострадавшим

28.03.2018 21:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Миллион или пять»: губернатор Тулеев озвучил сумму компенсации пострадавшим

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня» выступил перед жителями города.

При этом он заявил о «травле, которая на него началась», а также о «распространителях слухов».

Тулеев отметил: «Определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей. Травля идет со всех сторон, семьи погибших специально подняли!».

Кроме того, губернатор буквально на пальцах показывал сколько родные погибших получат в качестве компенсации: «Миллион рублей! Пять миллионов рублей!».

Также, он призвал наказать виновных, однако сам так и не попросил прощения.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Кемерово, трагедия, пожар, компенсация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх