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Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
Арсений Миронов, член летной подкомиссии заявил, что Гагарин разбился вместе с инструктором на истребителе Миг-15УТИ из-за ошибочной команды с земли.
Об этом сообщила Politeka.
Известно, что ответ на вопрос, мучивший летчиков десятилетиями, он нашел при многократном прочтении фрагментов расшифровки радиообмена в первой его редакции.
“На запрос Гагарина в 10:29:57 – “Задание в зоне 20 закончил. Прошу разрешения на курс 320 градусов” – руководитель полетов (или его помощник) немедленно ответил – “Разрешаю”, – пожалуй, не наблюдая опасного сближения меток целей самолет Серегина – Гагарина и Андреева на экране локатора. Если бы руководитель полетов выполнял свои обязанности, он должен был, посмотрев на экран локатора, немедленно дополнить команду “Разрешаю” всего двумя словами – “Без снижения”. Но слов “Без снижения» не было произнесено. В итоге – катастрофа”, – сообщил Миронов. Из-за этой ошибки, произошел ужасный инцидент.
Самое интересное в этой ситуации, что специалистам в ходе расследования катастрофы так и не удалось установить, кто именно следил за радаром в момент трагедии и должен был видеть опасное сближение меток от двух самолетов. Миронов утверждает, что в ходе расследования было организовано преднамеренное искажение фактической ситуации, что сложилась во время катастрофы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, СССР, Юрий Гагарин, космонавт
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