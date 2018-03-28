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Озвучены окончательные данные о погибших на пожаре в Кемерово: опознано меньше половины
Российские власти не располагают данными о пропавших без вести в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Общее число жертв – 64 человека, сообщил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.
"Пропавших без вести нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", – сказал Аксенов.
Он отметил, что опознаны 27 человек, при этом по шести необходимо провести дополнительную экспертизу.
В свою очередь, вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов затруднился ответить на вопрос, почему в Следственный комитет поступили заявления о 67 пропавших без вести.
"Следственная группа Следственного комитета работает в соответствии с теми требованиями, которые у них есть. Мы тоже видим вот эти вот небольшие цифры по разногласию. Вероятнее всего, на каком-то этапе они (цифры) будут сопоставляться, почему Следственный комитет делает такие выводы. Пока официальная цифра – 64 [погибших]", – сказал Чернов.
Ранее активист Расим Яролиев сообщил, что члены инициативной группы, занимающиеся поиском без вести пропавших в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", скорректировали свой список погибших и пропавших без вести.
"После проверки информации список сократился с 86 до 77 человек: 25 опознанных погибших, 39 без вести пропавших и 13 человек, информацию о пропаже которых нам дало население", – сказал Яролиев.
Он пояснил, что список сократился в том числе потому, что люди давали данные женщин с девичьими фамилиями.
Напомним, масштабный пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно официальным данным, из 64 жертв погиб 41 ребенок. Впрочем, жители города все равно уверены, что погибших значительно больше.
Во вторник, 27 марта, тысячи людей вышли на акцию протеста в Кемерово с требованием отставки местных властей и правды о причинах пожара в ТЦ "Зимняя вишня". В СК РФ отметили, что скорее всего причиной возгорания стало замыкание электропроводки.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Кемерово, дети, трагедия, пожар
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