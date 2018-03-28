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Пожар в Кемерово: арестовали еще одного руководителя ТЦ
Об этом сообщает Интерфакс.
Заводской суд Кемерово арестовал на два месяца Георгия Соболева - технического директора ТРЦ "Зимняя вишня", пожар в котором унес жизни 64 человек", - сообщил корреспондент Интерфакса из зала суда.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Соболеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", - сказал судья Виктор Гааг.
Ранее сообщалось, что задержаны и допрошены пятеро подозреваемых по делам о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности "(ст. 238 УК РФ).
Во вторник суд продлил срок задержания до 72 часов технического директора ТРЦ "Зимняя вишня" Соболева, управляющей Надежды Судденок, Александра Никитина и Игоря Полозиненко - сотрудника и руководителя компании "Системный интегратор", которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ.
В среду суд арестовал до 25 мая Судденок и охранника Сергея Антюшкина, который не включил пожарную сигнализацию.
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошла 25 марта. По последним данным, во время пожара погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
Источник: https://www.ukrinform.ru
Теги: Донбасс, Кемерово, пожар, арест
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