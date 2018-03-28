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Россия ответит Западу: у Путина прокомментировали высылку российских дипломатов
Кремль не сильно впечатлило количество стран, которые приняли жесткие меры против РФ
Москва продолжает настаивать, что решение ряда стран по высылке российских дипломатов не обосновано, так как нет доказательств причастности России к отравлению экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Во-первых, 20 или 30 стран – это лишь часть мирового сообщества. Мировое сообщество гораздо более многообразно и включает в себя гораздо большее количество стран. Действительно, это достаточно коллективное решение. Это проявление солидарности, в данном случае – квазисолидарности с Лондоном в теме, которая, с нашей точки зрения и по нашему убеждению, по-прежнему не имеет под собой никаких оснований, не имеет под собой никаких доказательств. До сих пор сколь-нибудь адекватных или вразумительных доказательств или объяснений позиции, которая была занята официальным Лондоном, мы не видели. Никакой информации Лондон российской стороне не представлял. Сообщения, которые мы видели в СМИ, где утверждается, что именно эта информация была представлена в качестве основных аргументов, вряд ли выдерживают критику", – сказал Песков.
В свою очередь он намекнул, что ответ Москвы на дипломатический бойкот будет.
"Ожидать стоит своевременно, все будет сделано таким образом, чтобы это отвечало интересам Российской Федерации", – добавил спикер Кремля.
Напомним, 26 марта президент Петр Порошенко заявил, что Украина высылает российских дипломатов. По его словам, из страны выдворят 13 представителей РФ в знак солидарности с Британией из-за скандала с отравлением экс-разведчика ГРУ Сергей Скрипаля, в котором подозревается Россия.
Решение по России приняли более 20 государств и НАТО. Чтоб узнать, как отреагировали в России, в Украине и в мире на дипломатический скандал читайте в материале: "Дипломатический удар по России: кто и сколько вышлет российских дипломатов".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, Путин, дипломат, Запад
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