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Неподконтрольные пункты пропуска на границе с РФ перестали работать «на выезд»
Во временно неподконтрольных правительству пунктах пропуска на границе с РФ движение осуществляется только в направлении временно оккупированных территорий Донбасса. «На выезд» в направлении РФ движения нет! Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 марта 2018 года, имеющемся в открытом доступе:
«За период своего примерно получасового пребывания в пункте пропуска на границе возле н. п. Должанское (84 км к юго-востоку от Луганска), команда СММ зафиксировала, что в Украину въехал 1 автобус (с украинскими номерными знаками) с ориентировочно 40 пассажирами на борту, а также вошли 5 человек (3 мужчин и 2 женщины, в возрасте от 40 до 50 лет), при этом в противоположном направлении пасажиро-транспортного потока зафиксировано не было.
В пункте пропуска возле н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) на протяжении примерно 2 минут команда СММ видела в очереди на выезд из Украины 73 автомобиля (55 с украинскими номерными знаками, 11 — с российскими, 3 — с литовскими, 1 — с грузинскими и 3 с табличками «ЛНР»), 3 тентованных грузовика (1 с украинскими номерными знаками и 2 — с белорусскими) и около 120 человек (мужчины и женщины, в возрасте 40–60 лет).
За период своего примерно 10-минутного наблюдения в пункте пропуска возле н. п. Северный (50 км к юго-востоку от Луганска) команда СММ видела, как из Украины вышли 11 человек (5 мужчин и 6 женщин, в возрасте 30–60 лет), при этом в противоположном направлении пассажиро-транспортного потока отмечено не было».
Теги: Донбасс, Российская Федерация, граница, ЛНР, пункты пропуска, КПВВ, СММ ОБСЕ
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