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Стало известно, что обсуждали представитель ОБСЕ и главарь боевиков "ЛНР" Пасечник на первой встрече
Во время первой встречи лидера боевиков непризнанной "ЛНР" Леонида Пасечника с заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александром Хугом обсуждался вопрос безопасности и свободы передвижения невооруженных гражданских наблюдателей ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает "Диалог.UA".
В пресс-службе поведали, Александр Хуг сообщил Пасечнику, что Миссия ОБСЕ до сих пор не может попасть на некоторые участки границы Украины и России в Луганской области. Хуг сообщил, что с начала 2018 года на территории работы Миссии ОБСЕ зафиксировали 46 случаев, когда передвижение представителей Миссии было ограничено боевиками.
Как добавили в пресс-службе заместителя главы СММ ОБСЕ, боевикам не стоит нападать на беспилотные летательные аппараты Миссии, так как эти полеты разрешены согласно минским договоренностям. Елена Зеркаль заявила, что нельзя продолжать действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, так как Кремль его нарушил.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, обсуждение, ОБСЕ, ЛНР, боевики, Минские договоренности, Александр Хуг, Пасечник
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