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Дочь Сергея Скрипаля пришла в сознание и начала разговаривать
Дочь российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия после отравления в британском Солсбери пришла в сознание и начала разговаривать.
Накануне была информация, что 33-летняя Юлия вышла из комы. Как передает BBC со ссылкой на сведения докторов, лечение дочери Скрипаля проходит хорошо и она продолжает получать клиническую помощь 24 часа в сутки.
«Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз поблагодарить сотрудников районной больницы Солсбери за то, что за последние несколько недель вы оказывали такую высококачественную помощь этим пациентам», — прокомментировала медицинский директор районной больницы Солсбери Кристин Бланшард.
«Я очень горжусь как нашим фронтовым персоналом, так и всеми теми, кто их поддерживает», — добавила она.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, теракт, шпионаж, дочь, больница
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