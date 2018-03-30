Граждане Индии подают массовые иски против обязательного использования чипов

30.03.2018 18:20

Отказ от персонального номера и чипа в Индии приводит к серьёзным последствиям.



Достаточно давно, 28 января 2009 году, в Индии стартовал проект по цифровой идентификации граждан: каждому жителю страны Национальное Агентство по Уникальной Идентификации присваивает персональный номер из двенадцати цифр, без которого невозможно даже уплатить налоги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



В базе UIDAI уже имеются данные 1 млн 324 тыс. человек. Чтобы выдать AADHAAR (тот самый номер), контора фотографирует радужную оболочку глаза, берет отпечатки пальцев и просит заполнить специальную анкету.



Без идентификатора невозможно вести в Индии бизнес, получать любую помощь от государства (пособия, дотации и т.д.) и платить налоги.



Из-за новых законов суды переполнены исками от граждан. Примечательно также то, что базу с идентификаторами людей можно легко купить у дилеров: индийские журналисты смогли это сделать всего лишь за восемь долларов.



Может ли введение AADHAAR как-то относиться с тринадцатому Откровению, в котором говорится, что в Индии начнется настоящий апокалипсис? Никто не сможет ни купить что-то, ни продать без специального номера, отмечается в книге. Надеемся, нововведения до такого не доведут.