Росиия требует доступа к дочери Сергея Скрипаля — Юлии

30.03.2018 19:30

Посольство России в Лондоне требует доступа к дочери бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля — Юлии, которая пришла в сознание после отравления. Об этом посольство написало в своем Twitter. Британские власти считают, что Юлия Скрипаль может дать ценные показания в расследовании отравления отца и ее самой.

«Хорошие новости: Юлия Скрипаль, как сообщается, благополучно выздоравливает. Мы настаиваем на праве видеть ее в соответствии с Консульской конвенцией 1968», — говорится в сообщении.

Источник: https://donpress.com