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Россия объявила о высылке шведских и чешских дипломатов

30.03.2018 21:32
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РФ как ответный шаг назвала трех сотрудников диппредставительства Чехии в Москве персонами нон грата

Россия, после заявления о том, что вышлет 60 американских дипломатов, объявила о решении выслать одного шведского дипломата, а также трех сотрудников посольства Чехии в Москве, передает УНН со ссылкой на МИД двух стран.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Швеции сообщило в пятницу, что Россия высылает одного шведского дипломата. Кроме того, об ответных мерах сообщили в МИД Чехии.

"МИД Чехии принимает во внимание, что Российская Федерация сегодня как ответный шаг назвала трех сотрудников диппредставительства Чехии в Москве персонами нон грата. Территорию России они должны покинуть до 5 апреля 2018 года", – говорится в сообщении на сайте министерства.

Накануне Министерство иностранных дел РФ вызвало британского посла Лори Бристоу, объявив ему о высылке британских дипломатов из России. Об это говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Как известно, ранее Россия уже объявила 23 британских дипломата персонами нон грата. Кроме того, Москва отозвала согласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге. Также прекращается деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

Напомним, недавно почти 30 государств и НАТО приняли скоординированные решения по высылке российских дипломатов. Чтоб узнать, как отреагировали в России, в Украине и в мире на дипломатический скандал читайте в материале: "Дипломатический удар по России: кто и сколько вышлет российских дипломатов"

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Россия, Донбасс, дипломат
 
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