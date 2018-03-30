Стало известно, что происходит с отравленной дочерью Скрипаля

30.03.2018 16:46

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом

Состояние дочери отравленного в Британии бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии быстро улучшается. Как сообщает телеканал Sky News, Юлия уже начала принимать пищу и пить в больнице.

Отмечается, что 33-летняя женщина хорошо отреагировала на лечение, передает НВ.

Ее отец, 66-летний Сергей Скрипаль, остается в критическом, но стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и может разговаривать.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля и его дочери Юлии, обвинив Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства. РФ отвергла все обвинения.

Отравление Скрипалей спровоцировало масштабную дипломатическую изоляцию России. Уже 27 стран объявили о высылке российских дипломатов.

Источник: https://from-ua.com



