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Трамп намерен вывести войска из Сирии
30.03.2018 11:15
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство", сообщает Корреспондент со ссылкой на CNN.
"Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом. Мы вернемся в свою страну, в которой хотим быть", – сказал он.
Трамп также подчеркнул, что "Исламское государство" потеряет 100% занятой ею территории.
Напомним, ранее Трамп заявил, что коалиция отвоевала у боевиков ИГ почти всю захваченную территорию в Сирии и Ираке.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, войска, Сирия, Дональд Трамп
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