NASA озадачено: кто-то проделал в Марсе дыру

31.03.2018 19:54

Сотрудники NASA заметили на поверхности планеты Марс странную дыру. На вид она намного глубже, чем все остальные "ямы" на планете.



Местность, где было замечено нетепичное углубление, называется "территорией швейцарского сыра". Изображение было снято с использованием MRO или камеры HiRISE, которая позволяет исследователям видеть объекты на Марсе размером более одного метра и глубиной от 200 до 400 километров.



На данный момент ученые не знают, что именно могло оставить на планете подобный след.