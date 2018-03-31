НАТО: Мы не можем игнорировать факт нарушения Россией международного права

31.03.2018 10:04

Североатлантический альянс вернется к "привычному сотрудничеству" с Россией после того, как Москва начнет соблюдать международное право. Об этом заявил чешский генерал, глава военного комитета НАТО Петр Павел.



По его словам, подход НАТО к России основывается на "политике сдерживания и обороны", а также на готовности к диалогу. При этом Павел отметил, что отношения между альянсом и Россией ухудшаются из-за отсутствия доверия. Он назвал поведение российской стороны "безответственным" и указал на меры, которые Россия должна принять для восстановления прежнего сотрудничества с НАТО.



"Речь идет о повышении предсказуемости и снижении рисков. Мы хотим конструктивного диалога с Россией. Мы стараемся избегать конфронтации, но мы не можем игнорировать факт нарушения Россией международного права", - подчеркнул генерал. В качестве примеров нарушения международного права Россией Павел привел отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, присоединение Крыма, конфликт на востоке Украины и кибератаки. В ответ на эти действия НАТО укрепляет позиции в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, добавил генерал.



Ранее НАТО сократило размер российской миссии при альянсе с 30 до 20 человек. "Это посылает России четкий сигнал о том, что за неприемлемым и опасным поведением последует расплата. Это также связано с отсутствием конструктивного ответа России на то, что произошло в Солсбери", - говорилось в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Кроме того, 27 стран, в том числе США, Канада, Франция, Германия и Украина, заявили о высылке российских дипломатов из-за отравления Скрипаля.



28 марта в Госдепартаменте заявили, что отношения США и России улучшатся, если Россия возьмет на себя ответственность за отравление Скрипаля. "Дверь к диалогу с российскими властями остается открытой, но если Россия хочет улучшения отношений, ей прежде всего нужно взять на себя ответственность за эту атаку и прекратить свою безрассудную и агрессивную деятельность", - сказала тогда представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. Она назвала высылку дипломатов "крупнейшим единовременным выдворением россиян в истории США".



Напомним, что член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко прокомментировала "зеркальный ответ" России на высылку Украиной дипломатов РФ.



Напомним, что российская агрессия против Украины началась с оккупации Крыма. После этого была оккупирована часть Донбасса. Российская регулярная армия не раз принимала участие в боевых действиях на востоке Украины, при этом всячески маскируя свое участие. Поток оружия, боеприпасов, наемников и кадровых военных ("ихтамнеты") постоянно идет с 2014 года из РФ через попранный участок украино-российской границы.



В результате российской агрессии против Украины, по официальным данным (далеко не полным) на Донбассе погибло свыше 10 тысяч, ранены – более 20 тысяч человек. Около двух миллионов граждан стали беженцами (только в Украине внутренними переселенцами зарегистрированы около 1,5 миллиона человек).