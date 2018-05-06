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Умер директор двух знаменитых рок-групп

06.05.2018 18:10
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Умер директор двух знаменитых рок-групп

В ночь на 6 мая не стало Владимира Сапунова - руководителя легендарных рок-групп "Машина времени" и "Воскресение".

"Он болел очень долго, у него было серьезное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Всё это время он продолжал руководить "Машиной времени" и "Воскресением"", - сообщает "РБК" со ссылкой на пресс-секретаря группы Антона Чернина.

По словам Чернина, от руководства группой "Машина времени" Сапунов отошел в конце 2017 года, но остался ее участником. "После очередного раунда борьбы с болезнью он скончался", - отмечает Чернин.



Теги: Россия, смерть, культура, "Машина времени", рок-группа
 
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