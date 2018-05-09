Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

NASA: 18 мая мимо Земли пронесется гигантский астероид JPL 8

09.05.2018 17:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
NASA: 18 мая мимо Земли пронесется гигантский астероид JPL 8

Аэрокосмическое управление США предупредило мировое сообщество об устрашающем небесном теле, размером с футбольное поле.

Отмечается, что уже через десять дней «великан» промчится возле Голубой планеты. Специалисты NASA отмечают, что утром 18 мая на земной орбите появится астероид-гигант. В космическом агентстве отмечают, что на этот раз «космический исполин» не столкнется с Землей и пронесется мимо нее на безопасном расстоянии.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, NASA, астероид
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх