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В сеть выложили видео жуткого призрака ребенка: пользователи в шоке
В популярной англоязычной соцсети «Reddit» один из пользователей поделился с другими посетителями ресурса необычным материалом.
Мужчина отметил, что он и его жена установили недавно в своей спальне видеокамеру, чтобы следить за собаками. Автор публикации выложил на сайт 10-секундный ролик, демонстрирующий пугающее сверхъестественное явление. В самом начале записи между окном с задернутыми шторами и кроватью стремительно проносится загадочный объект, подозрительно похожий на маленького ребенка.
Хозяева дома сразу подумали о том, что у них завелось настоящее привидение. Видео оказалось весьма популярно и собрало огромное множество откликов. Большинство комментаторов согласилось, что в объектив камеры попало нечто необычное, не поддающееся рациональному объяснению.
В комментариях люди пишут:
» Это ребенок, пробегающий мимо камеры. Жив он или мертв, я не имею ни малейшего представления»
«Похоже, оно не отбрасывает тени, в отличие, например, от столика справа. Очень странно. Мне даже немного не по себе».
«Оно буквально скользит по полу или воздуху, а не бежит или быстро идет. По-моему, это чертовски жутко».
«Это не насекомое, пролетевшее возле объектива. Фигура явно заслоняется кроватью».
«А зачем вызывать священника и уж тем более менять жилище по этому случаю. Если установить видеокамеру в любом доме, то со временем непременно поймаешь нечто подобное. Приведения повсюду, и пока они не переходят в разряд агрессивного полтергейста, в них нет ничего опасного…».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ребенок, призрак
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