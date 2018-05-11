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Ученые обнаружили древнейших существах на Земле, считавшихся вымершими

11.05.2018 18:20
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Ученые обнаружили древнейших существах на Земле, считавшихся вымершими

Исследователи обнаружили животных, которых считали давно вымершими, но они до сих пор обитают на Земле, хотя и в ограниченном количестве.

Так, в 2002 году на балтийском янтаре обнаружили тараканосверчка — существо длиной четыре сантиметра схожее с богомолом, кузнечиком и палочником. Биологи считали его вымершим 45 млн лет назад, но ошиблись в своих предположениях.

Следующим в списке значится латиметрия. В прошлом полагали, что эта кистеперая рыба вымерла 65 млн лет назад. Ложность данного мнения выяснилась после того, как ее выловили в наше время у побережья Африки.

Кроме того, ученые рассказали о пурпурной лягушке. Ранее она обитала на суперматерике Гондване. Ее нашли в 2003 году в Индии. Пурпурная лягушка вырывает нору в течение пяти минут, используя задние лапы. Ее занесли в Красную книгу, как погибающий вид.

Еще одним древним обитателем Земли является плащеносная акула. Этот хищник жил на нашей планете во времена динозавров в меловом периоде 145 млн лет назад. Ее до сих пор встречают в Атлантическом океане, хотя и редко.

Последней в списке значится гаттерия. Эта древняя рептилия напоминает ящерицу, ее заметили в Новой Зеландии. Сородичи данного существа вымерли в Юрском периоде, а она дожила до наших дней.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ученые, вымерший вид, существо
 
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