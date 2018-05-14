Ученые вырастили "супер-шоколад"

14.05.2018 07:49

Эксперимент по выращиванию деревьев с усиленным иммунитетом дал положительные результаты



20 — 30% урожая какао ежегодно уничтожают болезни. Ученые из Пенсильванского университета с помощью метода редактирования генов CRISPR-Cas9 попытались создать дерево, устойчивое к болезням и способное бесперебойно поставлять какао-бобы на конвейер кондитерских фабрик, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.



"Вспышки грибковых заболеваний в Западной Африке могут уничтожить весь урожай какао на ферме", — объясняет генетик Эндрю Фистер.



CRISPR-Cas9 — редактирует геном, не модифицируя ДНК. Этот способ называют еще "молекулярными ножницами". Он состоит в том, что ДНК-фермент Cas9 помещают в точно определенное место цепочки. В результате можно отключить или усилить определенные черты.



Команда выделила ген какао-дерева, известный как TcNPR3, который подавляет сопротивляемость болезням. Именно его и попытались отключить с помощью "молекулярных ножниц". Результаты редактирования ученые проверили на практике. Эксперимент по выращиванию деревьев с усиленным иммунитетом дал положительные результаты.