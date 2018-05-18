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В американском лесу нашли таинственный "инопланетный кокон" (ВИДЕО)
Из странного объекта вылезли извивающиеся отростки.
Удивительная видеозапись, полученная несколько дней назад в Техасе, появилась на уфологическом YouTube-канале «Disclose Screen». Автор представленного ниже ролика прогуливался по лесу и неожиданно заметил нечто странное на земле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Сперва наш герой посчитал, что это кусок металла, однако дотронувшись до находки, понял, что она имеет органическую природу. Из загадочного объекта вылезли десятки извивающихся отростков.
Чувствуя одновременно удивление и отвращение, американец достал свой мобильный и запечатлел аномалию на камеру. А затем поспешил убраться оттуда как можно скорее – от греха подальше.
Одни комментаторы на «YouTube» посчитали, что это некий инопланетный кокон. Другие пользователи ресурса выдвинули предположение, что речь идет о мутировавшем грибке или другом организме, который непременно заинтересовал бы специалистов-биологов.
Наконец, по мнению скептиков, это гнездо с личинками какой-нибудь бабочки. Такие коконы, дескать, похожи по текстуре на меховые пальто, однако их не стоит трогать, поскольку личинки могут вызвать у человека сильное раздражение кожи.
Впрочем, материалисты не торопятся объяснить, что это за вид бабочек и как найти в Техасе подобное гнездо. Биологи пока тоже молчат.
Что же это такое? Сколько же в мире всего таинственного и неизвестного!
Теги: Донбасс, лес, кокон
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