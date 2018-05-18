В России заблокировали Viber: названа причина

18.05.2018 15:00

В России пользователи сообщили о проблемах с работой Viber, которые появились еще вчера днем.

Руководство Viber сообщило, что российские операторы блокируют доступ к ряду серверов, среди которых и те, которые использует данный мессенджер. По словам руководства компании, это и могло вызвать сбои в работе популярного приложения.

Источник: https://donpress.com