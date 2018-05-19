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Фильм "Донбасс" победил в Каннах
Украинский режиссер Сергей Лозница, представивший в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля фильм "Донбасс", получил премию за лучшую режиссуру. Мастера уже поздравили президент и премьер Украины (сообщениями в соцсетях).
Мировая премьера военной трагикомедии "Донбасс" (лента основана на документальных материалах и посвящена приходу на украинскую территорию т.н. "русского мира") состоялась в рамках Каннского кинофестиваля 9 мая. Картина создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Съемки прошли зимой в Кривом Роге. В украинском прокате фильм "Донбасс" появится уже в этом году.
Во время получения награды Сергей Лозница выразил поддержку своему коллеге Олегу Сенцову, который отбывает тюремный срок в РФ.
"Пока идет эта церемония, на крайнем севере России, в колонии строгого режима молодой украинский художник, наш товарищ-кинорежиссер, продолжает голодовку. Сам он, обвиненный в преступлениях, которые никогда не совершал, и несправедливо приговоренный к 20 годам тюрьмы, требует от российских властей немедленного освобождения всех украинских политических заключенных, томящихся в РФ", – отметил Лозница.
Режиссер "с огромной болью и с огромным восхищением" заявил о своей солидарности с Сенцовым и со всеми кинодеятелями в разных частях света, "борющимися за свободу, за честь и, в конечном итоге, за человечность".
"Как бы ни старались жестокие и деспотичные режимы преследовать нас, затыкать нам рот и заставлять нас подчиняться их правилам, искусство кино останется свободным. Режиссеры продолжат ломать каноны и выходить за рамки – в поисках знания и правды. Год за годом Каннский фестиваль доказывает это", – резюмировал Лозница.
Отметим, что Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги Тюменской области 14 мая. Режиссер потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включал.
Сергей Лозница - один из самых известных в мире украинских режиссеров. В 2010 году его фильм "Счастье мое" стал первым в истории независимой Украины фильмом, представленным в официальном конкурсе Каннского фестиваля. Кроме того, в рамках официальной программы состоялись премьеры и других фильмов Лозницы - "Майдан" в 2014 году и "Кроткая" в 2017 году.
Теги: Донбасс, кино, культура, Каннский кинофестиваль
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