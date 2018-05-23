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В Сети рассказали историю российского "Озера страха"
Необычный водоем расположен в Бурятии.
Местные жители называют озеро Соболхо (Соболка в простонародье), которое расположено, как говорится, в одном из Богом забытых уголков Бурятии "Озером страха", потому что слишком часто исчезают здесь необъяснимым образом люди и домашний скот, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Официальных данных о количестве пропавших нет, однако есть трагические рассказы жителей окрестных поселений. Возможно, слухи, как это часто бывает, несколько преувеличены, но и факты свидетельствуют о том, что на озере действительно пропадают люди, как и забредший сюда крупный рогатый скот. При этом найти никого на дне не удается, да и само дно – тоже… Кстати, в переводе слово «соболхо» буквально означает «бездонное».
По свидетельству очевидцев, даже хорошие пловцы начинают внезапно проваливаться в глубину водоема, словно кто-то схватил их за ногу и тянет. Зачастую несчастные даже не успевают позвать на помощь, так молниеносно развиваются события…
Соболхо отличает и другая особенность, которую подтверждают исследователи: в темноте над водою разливается розовый свет. Здешние жители считают, что таким образом духи утопленников предупреждают об опасности живых. Или водяные играют с русалками, которых здесь тоже подозревают в коварстве, приписывая им гибель людей и животных…
Однако ученые объясняют это явление преломлением в атмосфере света и влажностью: в воде озера содержится люминесцентное вещество, которое, отражаясь в мельчайших каплях воздуха, окрашивает его таким специфическим образом…
Мистическая глубина Соболхо привлекает к водоему исследователей и водолазов. Скорее всего, озеро имеет дно, однако пока оно не найдено. Вообще же научные изыскания здесь весьма опасны. По слухам, одного дайвера водяной поток затянул в подземную воронку и затем из другой такой же воронки выбросил на берег… реки Витим, что находится в нескольких сотнях метров от Соболки. Мужчина выжил, поскольку имел запас кислорода, однако его опыт показывает, каким образом люди практически бесследно тонут в озере…
Все эти загадочные события дают ученым богатую пищу для размышлений. Многие из них считают, например, что озеро является сквозным и посредством каналов соединяется с другими водоемами. Соболхо – это по сути карстовая провальная воронка, глубина которой в несколько раз превышает диаметр озера.
А регулярный водообмен между каналами и разница температур на поверхности и в глубине приводят к образованию в Соболхо сильных подводных течений. Попавшие в такое течение люди и животные практически обречены, их затягивает на глубину, которая, по мнению некоторых ученых, может превышать триста метров.
Впрочем, дайвер со спасительным запасом кислорода – не единственное исключение из этого правила. Так, здешние жители говорят, что натыкались на счастливчиков, которых «выплюнула» протекающая вблизи от Соболхо река. А посему слухи о сквозном озере издавна ходят в этих местах, как водится, обрастая «мистическими подробностями». Из этих мрачных штрихов и складывается общая зловещая картина под названием «Озеро страха»…
Кстати, бурятские ученые каждый год собираются досконально исследовать озеро Соболхо, чтобы, как говорится, поставить все точки над «i», да что-то видимо мешает этим научным изысканиям. Не сам ли загадочный водоем?
Теги: Донбасс, озеро, Бурятия
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