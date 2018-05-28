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«14 лет тюрьмы»: стало известно, когда огласят приговор Сущенко

28.05.2018 19:30
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«14 лет тюрьмы»: стало известно, когда огласят приговор Сущенко

Сегодня в Московском городском суде проходит заседание по делу политзаключенного украинского журналиста Романа Сущенко.

Общественный защитник Сущенко Марк Фейгин отметил: «Сегодня в Мосгорсуде пройдут прения сторон по делу украинца Романа Сущенко, обвиняемого по ст. 276 УК (шпионаж). От стороны обвинения мы услышим о запрошенном сроке наказания для моего подзащитного. Надеюсь, Кремль будет осмотрителен в желаниях, поскольку Вышинскому запросят взаимообразно».

Кроме того, он заявил, что обвинение требует в качестве наказания для Романа Сущенко 14 лет лишения свободы: «Приговор Сущенко будет оглашен 4 июня 2018 года».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Москва, тюрьма, приговор
 
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