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Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток

28.05.2018 20:20
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Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola впервые за 125 лет существования выпустил алкогольный напиток. Он появился в магазинах Японии в понедельник. Об этом этом соощает ВВС.

Напиток выпускается только с лимонным вкусом, его крепость варьируется от 3% до 7%.Сообщается, что запуск нацелен на молодых потребителей, особенно на женщин.

По традиции компании, рецепт напитка строго засекречен, однако известно, что он вдохновлен стремительно набирающим в Японии популярность напитком Chu-Hi — газировкой с ароматизаторами, в которую добавляется местный алкогольный напиток сетю. Chu-Hi также продается в банках и содержит от 3% до 8% алкоголя.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Япония, алкоголь, Coca-Cola
 
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