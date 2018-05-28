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Делегация США прибыла в КНДР для подготовки визита Трампа

28.05.2018 08:17
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Делегация США прибыла в КНДР для подготовки визита Трампа

Вчера, 27 мая высокопоставленная делегация США прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к встрече между президентом Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном.

Отмечается, что возглавил делегацию бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Его в срочном порядке вызвали из Филиппин, где он возглавляет американское посольство. По информации, что Сон Ким проведет встречу с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 28 и 29 мая.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: США, Донбасс, встреча, Дональд Трамп, КНДР
 
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