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Меркель сделала заявление о торговой войне Евросоюза и США
Канцлер Германии надеется, что ЕС не придется использовать жесткие ответные меры против Штатов
Европейский Союз выступает за свободную торговлю и готов защищать свои интересы, если США на постоянной основе не освободят ЕС от пошлин на сталь и алюминий, которые также вредят экономике Украины. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает ТАСС.
При этом Меркель надеется, что этого не произойдет. По ее словам, ЕС неоднократно говорил о готовности к переговорам с США, "но не когда над Европой навис Дамоклов меч".
"Одновременно с этим мы на всякий случай в ВТО представили определенные меры, которые мы с нашей стороны бы применили, – сказала канцлер. - Мы, как и прежде, надеемся, что нам не придется их применять".
США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию– 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако отсрочку получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.
Европейский Союз уже требует от США отменить пошлины. Ранее Еврокомиссия утвердила проект мер в сфере внешней торговли со США. Одним из предложенных шагов, в частности, является защита интересов в сфере внешней торговли в рамках ВТО. Второй мерой может стать введение аналогичных таможенных тарифов на американский импорт в ЕС.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, торговля, Евросоюз, Меркель
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