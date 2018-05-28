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Трамп сделал важное заявление о встрече с Ким Чен Ыном

28.05.2018 11:42
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Трамп сделал важное заявление о встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация прибыла в КНДР, чтобы обсудить приготовления к саммиту между американским лидером и главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Так, сам Трамп отметил: «Наша группа из Соединенных Штатов прибыла в Северную Корею, чтобы осуществить подготовку саммита между Ким Чен Ыном и мной. Я действительно верю, что Северная Корея имеет замечательный потенциал и однажды станет великой нацией в экономическом и финансовом плане. Ким Чен Ын согласен со мной насчет этого. Это произойдет!».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Ким Чен Ын, Дональд Трамп
 
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