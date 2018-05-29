Роман Абрамович стал израильтянином

29.05.2018 14:30

Министерство внутренних дел Израиля сообщило о том, что российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович получил израильское гражданство, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Согласно сообщению, Абрамович прилетел в страну 28 мая, запросив гражданство согласно закону о репатриации, а проживать намерен в собственном особняке в Тель-Авиве.

Отмечается, что Абрамович, чье состояние оценивается в 10,8 миллиардов долларов, стал самым богатым гражданином Израиля.

Также сказано, что израильское государственное учреждение, подчиняющееся Канцелярии Главы правительства, Бюро по связям Натив, сообщило, что подал заявку он на получение гражданства из-за границы на прошлой неделе.

Би-би-си со ссылкой на иммиграционную службу сообщает, что у российского миллиардера возникли трудности с продлением британской инвестиционной визы, срок годности которой уже истек.

Сообщается, что с проблемой Абрамович столкнулся на фоне обострения отношений между Москвой и Лондоном после отравления бывшего шпиона из РФ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.