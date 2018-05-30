Активы "Северного потока" начали арестовывать в Швейцарии – Витренко

30.05.2018 19:00

Аресты активов "Северного потока" и "Северного потока – 2" проводятся в рамках принудительного взыскания долга "Газпрома" перед "Нафтогазом"

В Швейцарии по запросу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" начался процесс ареста активов российского "Газпрома". Об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, арест активов начался с акций газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".

"Мы начали арестовывать активы "Газпрома" – с акций "Северного потока" 1 и 2 в Швейцарии", – сообщил Витренко.

Витренко отметил, что такие действия проводятся в рамках принудительного взыскания долга "Газпрома" перед "Нафтогазом" в 2,6 млрд долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда.

"Будет повод в Европе еще раз задуматься, насколько надежными являются эти обходные газопроводы, акции компаний-операторов которых арестованы за нежелание владельца этих акций играть по цивилизованным правилам и выполнять решение международного арбитража", – добавил главный коммерческий директор "Нафтогаза".

Напомним, ранее "Газпром" зарезервировал в отчетности всю сумму долга Украине, вопреки собственным заявлениям о том, штраф выплачен не будет.

Как известно, в конце февраля завершился длительный спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить Украине 2,56 млрд долларов. При этом решение суда "Газпром" обжаловал, заявив, что в написание вердикта якобы вмешались "третьи лица".

После этого в "Газпроме" заявили, что приступают к процедуре расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как теперь считают их невыгодными. Чтобы расторгнуть договоры без согласия украинской стороны, потребуется судебное вмешательство. В то же время, в России отметили, что согласны сохранить транзит газа через Украину, "если "Нафтогаз" предложит выгодные условия".

Источник: https://www.segodnya.ua



