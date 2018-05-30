Британский турист выпал из самолета в Турции

30.05.2018 21:08

Британский пассажир умер после того, как выпал из самолета на перрон в аэропорту курорта Даламан в Турции, он упал с высоты 4,5 метра, сообщает издание The Telegraph.

«Тридцатилетний мужчина из Британии разбился при падении из самолета в аэропорту курорта Даламан в Турции. При падении он сломал ребра. Путешественник умер в больнице, не приходя в сознание», — пишет газета.

По данным издания, британец должен был улететь за три дня до происшествия, но потерял свой билет и с тех пор находился в аэропорту. Между экипажем и пассажиром возник конфликт, в результате которого мужчину попросили покинуть самолет в целях обеспечения дисциплины и безопасности во время полета. Экипаж попытался выпроводить его из салона, но мужчина неудачно вцепился в дверь самолета и упал.

МИД Великобритании оказывает поддержку семье погибшего.

«Мы поддерживаем семью гражданина нашей страны после его смерти в Турции и активно контактируем по этому вопросу с местными властями», — цитирует The Telegraph ведомство.

По факту смерти британского подданного проводится расследование.

Источник: https://donpress.com