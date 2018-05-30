Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

«Дурные методы»: РФ в Совбезе ООН отрицает свою вину в крушении MH17‍

30.05.2018 11:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Дурные методы»: РФ в Совбезе ООН отрицает свою вину в крушении MH17&#8205;

Россия не признала выводы международного расследования, установившего вину РФ в крушении пассажирского авиалайнера рейсом MH17.

Представитель РФ в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил: «Мы не можем принять беспочвенных выводов ССГ. Учитывая то, какими дурными методами работают сегодня отдельные государства, мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия».

В то же время Россия продолжает настаивать на проведении расследования, несмотря на уже готовые результаты.

По словам Небензи, следователи не приняли во внимание переданные Россией данные.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, ООН, крушение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх