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Голый! Киркорова оставили без одежды на концерте

30.05.2018 13:05
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Голый! Киркорова оставили без одежды на концерте

Известного российского артиста, поп-короля сцены Филиппа Киркорова обокрали на концерте в Подмосковье.

Об этом сообщает Telegram-канал SUPER.

Чрезвычайное происшествие произошло на гастролях артиста в Павлово - ночью неизвестные вскрыли фуру с атрибутикой шоу "Я", и на утро звезда не досчитался дорогих концертных костюмов.

Директор Киркорова немедленно обратился в полицию. В заявлении в ОВД "Павловское", оказавшийся в распоряжении SUPER, обозначенный перечень пропавшего - среди украденного 8 нарядов, в которых проходили репетиции номеров к обновленному шоу "Я + R. Второе Я", премьеру которого Киркоров запланировал 25 декабря.

Общий ущерб украденного - 11 тысяч долларов.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, концерт, Филипп Киркоров, одежда
 
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