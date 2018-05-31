- "Донбасс – это Россия, не был он никакой Украиной", - циничное заявление пропагандиста Шейнина. ВИДЕО21:46
- Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение20:45
- Экономический "террор" в Азовском море: Тымчук рассказал, зачем оккупант затеял новый шантаж20:04
- В Севастополе завыли тревожные сирены18:40
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ16:21
- Почему диалог с "Л/ДНР" - фатальная ошибка: цель Кремля - доказать "гражданскую войну" на Донбассе - Тука15:42
- Страшная российская дыра в земле напугала иностранцев15:02
- Россия готовится к развертыванию ядерного оружия в Крыму14:39
- Туристам "понравится": появились новые печальные фото из Крыма13:58
- Потери в войне против оккупантов РФ: за 2018 год на Донбассе погибло 107 мирных жителей - ОБСЕ12:41
Страшная российская дыра в земле напугала иностранцев
Пользователи Reddit удивились масштабам алмазного карьера в Якутии. Шахта в городе Мирный, представляющая собой гигантскую воронку в земле, заставила некоторых пользователей переживать за безопасность людей, живущих вокруг нее. Рядом с дырой в земле располагается взлетно-посадочная полоса.
"Это поражает мой разум. Как люди что-то там находят, затем приступают к созданию кратера размером с астероид, чтобы отыскать нечто большее", — делится пользователь с ником Velvet_Thunder.
Посетители Reddit признались, что удивлены тем, как близко к кратеру находятся жилые постройки. "Я удивлен, что они живут так близко к яме. Уверен, что порода очень твердая, но я немного обеспокоен разрушением склона", — поделился опасением с ником Queef_Urban.
Некоторые обратили внимание на то, что прямо рядом с дырой в земле располагается взлетно-посадочная полоса. Юзеры понадеялись, что шахта не является конечным пунктом рейсов, следующих в Мирный.
Пользователи принялись шутить и фантазировать, как можно использовать такой огромный котлован. "Думаю, что местные дети постоянно теряют фрисби в этой штуке", — иронизирует how_do_i_change_this. Кое-кому форма карьера напомнила исполинский сабвуфер или двигатель.
Источник: segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, аэропорт, шахта, Якутия, карьер
- Как "народная" ДНРовская власть "отжимает" бизнес на оккупированном Донбассе
- В «ДНР» рассказали о шахте с ядерной капсулой
- Новый маршрут в Донецке для Евро-2012: от шахты в аэропорт
- В Донецком аэропорту пассажир из России попался с радиоактивными часами
- Аваков: "Я оцениваю происходящее как вооружённое вторжение и оккупацию" (ВИДЕО)
- Ад в аэропорту Луганска: как это было (ВИДЕО)
- Боевики маскируют под грузовики опасное вооружение: появилось фото22:28
- Боевики ЛНР и журналисты из "ANNA-News" попались на очередном фейке22:07
- Огромный схрон со взрывчаткой обнаружен боевиками ОРЛО21:27
- Медведчук заявил о необходимости прямых переговоров Украины с «ДНР/ЛНР»21:05
- Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение20:45
- Порошенко рассказал, как будет освобождать Донбасс20:26
- Экономический "террор" в Азовском море: Тымчук рассказал, зачем оккупант затеял новый шантаж20:04
- В ВСУ отрицают, что в поселке под Горловкой -критическая ситуация, но говорят об обстреле домов боевиками19:38
- В Донецке предлагают работу: собирать деньги для детей инвалидов19:21
- Кремль нашел замену Суркову: "куратором" террористических "Л/ДНР" станет КГБист Бабич18:59
- Боевики маскируют под грузовики опасное вооружение: появилось фото22:28
- Боевики ЛНР и журналисты из "ANNA-News" попались на очередном фейке22:07
- "Донбасс – это Россия, не был он никакой Украиной", - циничное заявление пропагандиста Шейнина. ВИДЕО21:46
- Огромный схрон со взрывчаткой обнаружен боевиками ОРЛО21:27
- Медведчук заявил о необходимости прямых переговоров Украины с «ДНР/ЛНР»21:05
- Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение20:45
- Порошенко рассказал, как будет освобождать Донбасс20:26
- Экономический "террор" в Азовском море: Тымчук рассказал, зачем оккупант затеял новый шантаж20:04
- В ВСУ отрицают, что в поселке под Горловкой -критическая ситуация, но говорят об обстреле домов боевиками19:38
- В Донецке предлагают работу: собирать деньги для детей инвалидов19:21
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Приметы на деньги: 10 событий, которые всегда сулят прибыль09:37
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- Сразу "хочется работать": в сети показали зарплаты врачей в оккупированном Луганске
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"