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В Севастополе завыли тревожные сирены
В оккупированном Севастополе 31 мая прошла проверка городской системы централизованного оповещения, в ходе которой в центральной части города звучали "тревожные" сирены. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает segodnya.ua.
Сирены были включены в 12:30 по местному времени и работали в течение 9 минут.
Накануне, 30 мая, жители Севастополя получили смс-сообщения на личные мобильные телефоны, в которых российский департамент общественной безопасности города сообщал, что "31 мая будет проводиться плановая тренировка по оповещению населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации с включением электрических сирен. Просьба соблюдать спокойствие".
Ранее российское управление МЧС по Крыму сообщало, что на полуострове проведут плановую проверку систем оповещения населения.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Севастополь, МЧС, сирена, тревога
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