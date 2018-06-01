Газопровод в обход Украины: Путина ждут плохие новости

01.06.2018 13:15

Россия ищет любые способы лишить Украину транзита своего газа в Европу. Помимо проекта "Северный поток-2", Москва лоббирует поставки топлива по газопроводу в обход украинской территории с юга. В последнее время в РФ вновь заговорили о болгарском маршруте такого газопровода. "Апостроф" выяснил, каковы шансы реализации этого проекта, несет ли он угрозу для Украины и почему в случае с "Турецким потоком" Владимира Путина может ждать серьезное разочарование.

Газопровод "Турецкий поток", который Россия прокладывает по дну Черного моря для поставок топлива в Европу в обход Украины, может быть направлен в сторону Болгарии. О такой возможности 30 мая говорили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Сейчас Москва и Анкара реализуют совместный проект "Турецкий поток", который состоит из двух частей. По одной нитке газ должен поставляться из России в европейскую часть Турции. Строительство морского участка этой трубы уже завершено. Вторая нитка предполагает поставки российского газа транзитом через Турцию в Южную Европу. Ее строительство, как ожидается, завершится в 2019 году. Проектная мощность каждой из ниток составляет 15,75 млрд куб. м газа в год.

Тернистый путь

Изначально планировалось, что вторая нитка "Турецкого потока" пройдет из Турции через Грецию в Италию, которая является одним из крупнейших потребителей газа, в том числе и российского. Однако, как пишут российские СМИ, РФ решила перенаправить эту ветку в Болгарию, а оттуда – в Сербию и Венгрию.

Таким образом, речь идет о частичном возрождении так называемого "Южного потока", который приказал долго жить в 2014 году - после того, как Европейская комиссия заблокировала проект в связи с агрессией России против Украины. Но именно о частичном, так как сейчас речь может идти о маршруте через Черное море не напрямую в Болгарию, а уже через турецкую территорию.

Кстати, "Турецкий поток" стал альтернативой "Южному потоку", однако и с ним у России не все складывалось гладко. Проект был приостановлен в конце 2015 года из-за резкого ухудшения отношений между Москвой и Анкарой после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24. Но в 2016 году отношения двух стран снова потеплели, и "Турецкий поток" "разморозили".

Несмотря на то, что другой обходной газопровод Кремля - "Северный поток-2" - в случае реализации существенно сократит объемы топлива, прокачиваемые по газотранспортной системе Украины, украинский маршрут ориентирован, прежде всего, на страны Южной Европы - Италию, Турцию, Венгрию, Болгарию.

Туманные перспективы

Но каковы шансы, что южный обходной газопровод будет реализован, в частности, по болгарскому маршруту?

Как известно, и "Северный поток-2", и "Турецкий поток" (морской участок) строятся на российские деньги, что выгодно странам, которые намерены получать топливо по этим трубопроводам. В ходе встречи с Путиным Бойко Борисов поблагодарил Россию за то, что она "простила" Болгарии 800 млн евро, потраченные РФ в рамках реализации несостоявшегося "Южного потока", однако общие затраты на этот проект, по самым скромным оценкам, исчисляются миллиардами.

Кроме того, "Газпром" "стимулирует" своих партнеров в различных странах всевозможными скидками. Так, на днях российский монополист согласовал с турецкой компанией Botas выплаты по скидке на газ в 2015-2016 годах (так называемые ретроактивные платежи) на $1 млрд. Глава East European Gas Analysis Михаил Корчемкин в комментарии "Апострофу" отметил, что, возможно, "заявление Бойко Борисова (о возрождении болгарского маршрута) сделано для получения скидки в цене на российский газ".

Помимо этого, как рассказал изданию эксперт программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Андриан Прокип, Болгария, безусловно, заинтересована в маршруте по своей территории, ведь это позволило бы ей стать одним из важных европейских газовых хабов.

Вместе с тем, сейчас Россия будет вести себя осторожнее.

"Насколько мне известно, Российская Федерация предложила Болгарии подумать над возможностью строительства этой ветки за свой счет", - заявил "Апострофу" директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, добавив, что "у Болгарии таких средств нет и не будет".

При этом, по его словам, Болгария может попытаться заручиться поддержкой сопредельных государств и вместе с ними предложить России какие-то гарантии, но РФ "вряд ли поверит снова".

Кроме того, не стоит забывать, что "Турецкий поток" ранее поддержали итальянские энергетические компании, именно из-за того, что он должен быть проложен до территории этой страны, напомнил Андриан Прокип.

Таким образом, перспективы болгарского маршрута "Турецкого потока" выглядят крайне туманно.

Но принципиально это не меняет ситуацию с реализацией самого проекта. "На структуру рынка (ЕС) это не сильно влияет", - уверен Андриан Прокип.

Также маршрут, по которому может пройти вторая нитка "Турецкого потока", не повлияет и на решение Еврокомиссии, убеждены эксперты.

"Европейская комиссия не даст разрешения на реализацию проекта", - заявил Михаил Корчемкин.

По словам Геннадия Рябцева, при явной схожести "Турецкого потока" (как и до этого "Южного потока") с "Северным потоком-2", между этими проектами есть принципиальное отличие. "Северный поток-2" не проходит по территории Евросоюза, так как является полностью морским газопроводом, а потому не подлежит регулированию со стороны руководства ЕС. В случае же с "Турецким потоком" у Европейской комиссии появляются рычаги воздействия. "Как только труба коснется территории Европейского Союза", - пояснил Рябцев.

Потенциальный конкурент

Еврокомиссия всегда рассматривала в качестве приоритетного перед "Южным" и "Турецким" потоками проект "Южного газового коридора", который предусматривает поставки азербайджанского газа в Европу по газопроводу через территорию Турции мощностью 16 млрд куб. м в год. Ожидается, что 6 млрд куб. м из этого объема будут направляться на нужды западных регионов Турции, тогда как остальные 10 млрд куб. м предназначены для Европы - в конечном счете, для той же Италии. 29 мая 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев официально дал старт "Южному газовому коридору". Однако первый газ по нему европейцы получат лишь в 2020 году.

"Потенциально это - конкурент России", - отмечает Геннадий Рябцев, имея в виду, прежде всего, "Турецкий поток".

Но пока о реальной угрозе речи не идет. "На данный момент "Южный газовый коридор" не является конкурентом для существующих или проектируемых газопроводов, исходя из того, что его мощность является сравнительно небольшой", - говорит Андриан Прокип.

Эксперт не исключает, что в будущем мощность этого газопровода может быть увеличена, однако вряд ли удастся ее значительно нарастить, особенно если говорить о ближайшем времени.

Вместе с тем, учитывая, что речь идет о поставках газа в южные страны Европы, следует понимать, что "Южный газовый коридор" потенциально является конкурентом не только России, но и Украины, транзитный потенциал которой и без того может быть существенно подорван в случае запуска "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

"Если что-то в Европу зайдет с юга, никакого транзита по украинской территории не будет", - предупреждает Геннадий Рябцев.