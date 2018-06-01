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Лукашенко считает, что Россия не заинтересована в завершении войны на Донбассе и в Сирии

01.06.2018 19:29
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Лукашенко считает, что Россия не заинтересована в завершении войны на Донбассе и в Сирии

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что события российско-украинской войны на Донбассе и конфликта в Сирии нужно рассматривать сквозь призму геополитического противостояния России и Запада. Об этом он рассказал белорусским средствам массовой информации, передает "Диалог.UA".
По словам президента, в Украине и Сирии столкнулись интересы крупных государств. В частности, это противостояние между Россией и Западным миром. Лукашенко отмечает, что в Сирии идет активное противостояние между Россией, Ираном и США. По его мнению, конфликт в Украине также развивается в русле глобального противостояния государств. На Донбассе и в Сирии может быть мир в том случае, если в нем будут заинтересованы "другие", подчеркнул он. Данным заявлением белорусский глава государства фактически признал присутствие России на Донбассе и намекнул, что в Кремле, который является прямым участником войны в регионе, не заинтересованы в урегулировании российско-украинского конфликта на востоке Украины.



Теги: Россия, Донбасс, война, Лукашенко
 
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