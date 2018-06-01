Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Очередная катастрофа в РФ: в пожаре в Иркутстком торговом центре пострадали дети

01.06.2018 16:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Очередная катастрофа в РФ: в пожаре в Иркутстком торговом центре пострадали дети

День защиты детей чуть не закончился большой трагедией. Полторы тысячи посетителей были эвакуированы, но восемь детей пострадали. После трагического пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове все комплексы в России начали проходить проверку пожарной безопасности. ТРК "КомсоМолл" успешно ее прошел, как вдруг произошел этот инцидент, сообщает "Диалог.UA".

Как сообщили в управлении МЧС Иркутской области, возгорание произошло в зале, где находилось 60 человек - дети и их родители. Огонь возник вследствие химической реакции, на которую и пришли посмотреть посетители развлекательного комплекса. В научно-развлекательном комплексе "Гравитация" во время одного из опытов произошло возгорание спиртосодержащего газа. Дети, сидящие ближе всего к столу с реактивами, получили ожоги первой степени. Восьмеро ребят были госпитализированы, остальные, к счастью, отделались испугом. Кроме того, со всего комплекса эвакуировали полторы тысячи людей.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, Иркутск, дети, пожар, торговый центр
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх