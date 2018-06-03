Президент Беларуси призвал Россию не приватизировать победу во Второй мировой войне

03.06.2018 10:51

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июня во время посещения Брестской Краснознаменной пограничной группы им.Дзержинского заявил, что в России "кому-то неймется" приватизировать победу во Второй мировой войне.



Как информирует сайт главы государства, подобным образом Лукашенко прокомментировал появившиеся в российской прессе "материалы о том, что Беларусь якобы занимается историческим сепаратизмом".



"Кому-то неймется, что удивительно – в России, – приватизировать эту победу. Как будто не было на войне других – белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь – это памятник", – заявил Лукашенко.



По его словам, "делить победу – это лить воду на мельницу наших соперников и противников".



"Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту победу завоевал в одиночку", – отметил глава Белаурси.



Лукашенко также заявил, что "победил советский народ, и приватизации быть не должно".



Белорусский лидер также процитировал прозвучавший упрек в одном из информационных ресурсов, что в Беларуси якобы есть своя победа - 3 июля вместо 9 мая. В связи с этим Лукашенко отметил, что в Беларуси на День Победы в юбилейные даты принято проводить военные парады. В остальные годы парад проводится 3 июля - в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, что символизирует и освобождение Беларуси в целом. Эта же дата на референдуме была утверждена в качестве Дня Независимости.



Президент Лукашенко также подчеркнул, что всегда при проведении официальных праздничных мероприятий на 9 Мая старается учитывать желание ветеранов, других граждан иметь возможность увидеть трансляцию и парада на Красной площади в Москве, чтобы время их проведения не совпадало.



"Так за что вы нас упрекаете - за то, что мы всей страной смотрим на Красной площади парад? Недоумки. Не знают ситуации или не интересуются. Но, мне кажется, нарочно это делают. Это всё под предлогом приватизировать победу. Нельзя этого делать. Я это говорю в этих стенах, где погибли все. Это объединяющая Победа", - заявил Лукашенко.

Напомним, что российские пропагандисты активно используют тему Второй мировой войны. Георгиевские ленты, "дедывоевали", "бессмертные полки", "можем повторить", штурмы фанерного Рейхстага и прочее превартили в РФ в орудие пропаганды, раскалывающее народы соседних стран. Между тем, сама РФ при Путине превратилась в уродливое подобие гитлеровской Германии и сталинского СССР в худшем проявлении. Правда, россияне боятся себе в этом признаться.