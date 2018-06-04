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НАТО готовится к нападению России: озвучены первые шаги
Альянс будет приведен в боевую готовность в течение 30 дней
НАТО создаст 30-тысячный резерв для оперативного отражения вероятного нападения России.
Соединение должно быть приведено в боевую готовность в течение 30 дней, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на ряд источников в Альянсе, передает Обозреватель.
Резерв будет иметь в своем распоряжении несколько сотен истребителей и кораблей. Он послужит дополнением к уже существующим силам NATO Response Force, которые насчитывают порядка 20 тысяч солдат.
Создание резерва будет детально обговорено министрами обороны НАТО на встрече в Брюсселе 7-8 июня, а в середине июля лидеры Альянса должны принять политическую декларацию.
Отмечается, что ключевая роль в новом соединении будет отведена Германии. "Нам нужно как можно быстрее передвигать большое количество солдат и оборудования, чтобы уверенно воспрепятствовать вторжению", - пояснил дипломат НАТО, отметив, что инициатором создания резерва являются США.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, война, НАТО
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