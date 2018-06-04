Путин пригласил Ким Чен Ына в гости

04.06.2018 17:15

Владимир Путин пригласил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре 2018 года и во Владивостоке.

Об этом сообщил Иван Мельников, вице-спикер Госдумы.

«Мы знаем о том, что он (Сергей Лавров) передал послание президента Путина товарищу Ким Чен Ыну, в частности приглашение посетить нашу страну с официальным визитом в рамках проведения четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в сентябре этого года», — сказал он во время встречи с представителями КНДР.

Эту информацию также подтверждает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. На данный момент официальная Москва ждет ответ лидера Северной Кореи на приглашение Путина.

Источник: https://donpress.com