Трамп намерен ввести санкции относительно участников строительства «Северного потока-2»

04.06.2018 08:04

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа готовится к введению экономических ограничений в отношении энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, которые принимают непосредственное участие в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Как информирует replyua.net со ссылкой на «Европейскую правду», об этом ссылаясь на собственные источники, сообщает Foreign Policy.



Авторы статьи отметили, что американские чиновники рассматривают и другие пути блокирования проекта «Северный поток-2», но большинство ключевых фигур в Администрации Дональда Трампа склоняются к санкционному сценарию. Санкций могут еще больше усилить напряженность в отношениях между США и Германией, где официальные лица сильно недовольны действиями Трампа по торговле, решением отказаться от ядерной сделки с Ираном и тому подобное. Один из собеседников, говоря о чиновниках Белого дома, заявил: «Они не перед чем не остановятся, чтобы заблокировать «Северный поток».



В свою очередь в Администрации США выступали против газопровода с момента, когда о нем впервые объявили в 2015 году. Конгресс прошлым летом принял законопроект, предусматривающий санкции за участие в проекте, говорится в статьи. Пресс-секретарь Госдепа США заявил: «Мы четко дали понять, что компании, работающие в российском секторе энергетических экспортных трубопроводов, участвуют в бизнес-сфере, которая несет риск санкций».