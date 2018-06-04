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В США сняли на видео библейское нашествие насекомых (ВИДЕО)
Страшную сцену наблюдали на местной заправке.
Двое друзей проезжали ночью через город Слайделл в штате Луизиана и остановились на одной из местных заправок. Американцы были поражены, когда увидели там омерзительную и в то же время сюрреалистичную картину, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Миллионы (по мнению самих очевидцев) крылатых насекомых облепили бензоколонки и летали в воздухе. Разумеется, шокированные мужчины не преминули запечатлеть проходящее на камеру телефона. Включив представленное ниже видео, вы сможете увидеть эту картину сами.
Свидетели утверждают, что это было похоже на сцену из Библии или фильма ужасов. Жуки буквально заполонили всю станцию и не позволяли посетителям заправлять машины. Предполагается, что речь идет о насекомых с весьма кратким жизненным циклом, длящимся всего 12-24 часов. Тем не менее, никто не может объяснить, почему эти существа собрались в одном месте (на АЗС) в таком колоссальном количестве.
Есть несколько версий происходящему:
- одни пользователи Всемирной паутины предполагают, что всему виной геомагнитная аномалия или даже деятельность пришельцев;
- по мнению других, речь идет о зловещем религиозном знаке, а потому жителям Луизианы необходимо усиленно молиться и готовиться к Апокалипсису;
- если верить третьим, данная аномалия могла стать следствием какого-нибудь биологического эксперимента ученых США;
- четвертые вспомнили о том, что мы живем в матрице, а потому эту аномалию вполне можно списать на сбой в компьютерной программе;
- наконец, наиболее здравомыслящие юзеры предполагают, что насекомых по неизвестной причине (причиной, скорее всего, стала деятельность самого человека) просто привлек запах бензина.
Теги: США, Донбасс, заправка, насекомые
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