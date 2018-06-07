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Разбился автобус "Москва - Донецк": появились подробности страшного ДТП в России

07.06.2018 11:00
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Разбился автобус "Москва - Донецк": появились подробности страшного ДТП в России

По сообщению МЧС Российской Федерации, около часу ночи 6 июня произошло дорожно-транспортное происшествие на 315 км ФАД М-4 "ДОН", в результате попутного столкновения двух транспортных средств: пассажирского автобуса "MERSEDES", совершавшего движение по маршруту "Москва - Донецк" и грузового автомобиля "HINO" .

Отмечается, что в транспортных средствах находилось 20 человек, детей нет (16 человек и 2 водителя в автобусе и 2 человека в грузовом автомобиле). В результате ДТП пострадало 3 человека: 1 человек - пассажир автобуса и 2 человека в грузовом автомобиле.

Одна из пострадавших является жительницей оккупированной части Донетчины (т.н. "ДНР"). С травмой позвоночника женщина госпитализирована в травматологическое отделение ГУЗ "Ефремовском районная больница им. А.И. Козлова".



Теги: Россия, Донецк, автобус, ДТП, ДНР
 
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