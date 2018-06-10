Кроме Трампа: лидеры стран "Большой семерки" поддержали Украину и осудили Россию

10.06.2018 08:00

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном по итогах саммита G7 в Канаде.



"Мы вновь заявляем об осуждении незаконной аннексии Крыма и подтверждаем нашу непрерывную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы сохраняем нашу готовность помочь Украине в реализации ее амбициозной и необходимой программы реформ, - подчеркивается в документе. - Мы напоминаем, что продолжение санкций четко связано с тем, что Россия не продемонстрировала полное выполнение своих обязательств в Минских договоренностях и уважение суверенитета Украины, и мы полностью поддерживаем усилия в рамках "нормандского формата" и ОБСЕ для решения конфликта в Восточной Украине. Если того будут требовать наши действия, мы готовы ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которую платит РФ за свои действия".



Кроме этого, в "Большой семерке" призвали Россию "прекратить дестабилизирующие действия по подрыву демократических систем и свернуть поддержку сирийского режима".



При этом в G7 согласились "продолжать привлекать РФ к решению региональных кризисов и глобальных вызовов".



"Мы и дальше будем поддерживать гражданское общество России и развивать межличностные связи", - говорится в коммюнике.



Дестабилизирующим фактором саммита стал президент США Дональд Трамп. Перед вылетом на саммит G7 он поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира. То же самое сделал после саммита. Но остальные члены "клуба" были против. И даже итальянский премьера, который встал на сторону Трампа, в итоге изменил решения.



Вот как описывает происшедшее аналитик Олег Пономарь:



"Уже после того, как Трамп покинул Саммит раньше всех (и Саммит еще день продолжал свою работу без Трампа) Трамп разругался еще и с Премьером Канады Трюдо (из-за взаимных пошлин США и Канады на товары). Трамп назвал Трюдо очень нечестным и слабым. Трамп сделал вид, что очень обиделся на Трюдо и по этой причине Трамп отказался (из Сингапура) подписывать итоговое Коммюнике Большой Семерки.



Единственным, кого похвалил Трамп, стал премьер Италии. Наверное, потому, что, как и Трамп, также - друг Путина.



Хотя я думаю, что Трамп отозвал свою подпись от Коммюнике по причине того, что в Коммюнике были очень жесткие слова в отношении России и слова поддержки Украины (как я писал перед Саммитом, вопрос поддержки Украины должен был обсуждаться - и он обсуждался), а ссора с Трюдо оказалась поводом.



Лидером свободного мира на Саммите выступила британский премьер Мэй - она озвучила, что Семерка будет оставаться жесткой по отношению к России.

В итоговом Коммюнике, подписанным шестеркой:



- Россия должна прекратить свое дестабизирующее поведение и подрыв демократической системы;

- осудили атаку Россией в Солсбери на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля;

- призвали Россию прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрыв демократической системы и поддержку сирийского режима;

- страны-участницы G7 приняли решение о разработке новой системы защиты от пропаганды. Так называемый "Механизм быстрого реагирования" (Rapid Response Mechanism) позволит быстро и скоординировано ответить на манипуляции с выборами, пропаганду, а также прочие "недопустимые действия" и попытки дестабилизации, исходящие от таких стран, как Россия;

- государства-участники объявили, что они приложат совместные усилия, чтобы уменьшить таможенные тарифы, дотации и прочие торговые препятствия;

- Семерка придерживается своих обязательств помочь Украине в реализации ее амбициозного и необходимого плана реформ. Продолжение санкционной политики против России связано с отказом России выполнять свои обязательства согласно Минским договоренностям и отказом России уважать суверенитет Украины".