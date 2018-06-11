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От Солнца отделился ещё один огромный неопознанный объект
Уфологи подозревают, что это - космический корабль пришельцев.
В последнее время уфологи все чаще говорят об НЛО, которые или кружат возле Солнца, или даже легко залетают в его пекло и вылетают обратно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Дело в том, что на это есть две причины:
- во-первых, сегодня наше Светило находится под пристальным контролем нескольких космических спутников, например, SDO и SOHO, которые добросовестно фиксируют все, что происходит с Солнцем и возле него, а потом в режиме реального времени передают на Землю снимки высокого разрешения (качества), которые выкладываются в свободный доступ через Интернет. Благодаря этому уфологи получили возможность отыскивать неопознанные летающие объекты не только на Луне или Марсе, но и на Солнце;
- во-вторых, вначале, когда на этих снимках стали попадаться гигантские объекты неизвестного происхождения, уфологи не принимали их во внимания, полагая, что корабли пришельцев просто не могут быть такими большими – размером с нашу планету, а то и во много раз больше. Однако уже вскоре независимые исследователи вынуждены были признать, что НЛО могут быть любого размера. Более того – они практически не боятся фантастически высоких температур Светила.
Сегодня исследователи космоса признают, что НЛО довольно часто кружатся возле Солнца, а то и просто используют его. По одной версии, наше Светило является своеобразным порталов в иные миры, откуда выходят и куда заходят гигантские по нашим меркам корабли инопланетян. Кстати, таким образом, говорят уфологи, в далеком прошлом, возможно, была доставлена в нашу Солнечную систему, а потом и притянута к Земле Луна – искусственный спутник или корабль (база).
По второй версии, Солнце является для межгалактических кораблей своеобразной заправочной станцией (солнечная плазма, как горючее для НЛО). Впрочем, не исключено, что наше Светило используется и так, и эдак, и даже как-то еще иначе, о чем мы просто не знаем и знать не можем.
…И вот очередной корабль инопланетного происхождения был на днях замечен космическими спутниками SDO и SOHO, по крайней мере они передали на Землю подтверждающее это снимки. В этот раз просто гигантский НЛО, приблизительно в сто раз превышающий размер нашей планеты, вылетел из Солнца – прямо из его огненной магмы. И ничего…
Смотрим видео-разборку этого случая, соглашается с уфологами или, наоборот, подвергаем их выводы сомнению. Сомневаться, в общем-то, говорят мудрые, полезно. Главное при этом соблюдать принцип золотой середины, потому что излишний скептицизм намного вреднее для сознания и менее эффективен в деле приближения к истине, чем легковерие…
Теги: Донбасс, космос, солнце, НЛО
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