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В Британии скончалась первая исполнительница роли «девушки Бонда»
11.06.2018 20:30
Британская актриса Юнис Гейсон, которая стала первой «девушкой Бонда», скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщает ВВС.
Она исполнила роль Сильвии Тренч в фильме 1962 года «Доктор Ноу». При этом изначально планировалось, что она сыграет роль влюбленной в Джеймса Бонда секретарши мисс Манипенни.
Персонаж в исполнении Гейсон появился и в следующем фильме — «Из России с любовью».
В обеих фильмах ее партнером по съемочной площадке был Шон Коннери.
«Нам очень грустно узнать, что наша дорогая Юнис умерла 8 июня. Удивительная женщина, которая оставила неизгладимое впечатление на всех, кто ее встречал», — говорится в сообщении в Твиттере актрисы.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Великобритания, актриса, Джеймс Бонд
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