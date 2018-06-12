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Стало известно, чем Трамп угостил Ким Чен Ына в Сингапуре

12.06.2018 09:00
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Стало известно, чем Трамп угостил Ким Чен Ына в Сингапуре

В Белом доме сообщили перечень блюд, которые подают на саммите КНДР - США в Сингапуре, сообщает Depo.ua.
В меню входят традиционный коктейль из креветок, который подают с салатом из авокадо, салат с зеленым манго с медово-лаймовым соусом и кальмарами.
Основные блюда - говяжьи ребрышки с картофелем и приготовленной на пару брокколи, свинина с рисом и соусом чили, а также треска с овощами.
На десерт - тарталетки с темным шоколадом, ванильное мороженое и французский пирог.



Теги: саммит, Ким Чен Ын, меню, Дональд Трамп
 
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